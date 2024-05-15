Эксперты: Россия освободит Харьков к середине лета

Российские войска продолжают укреплять свои позиции на стратегически важном Харьковском направлении, рассказал автор Al Jazeera Фахим Аль-Сурани. Опрошенные им военные эксперты считают, что Украина может потерять контроль над Харьковом к середине лета.

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В субботу, 11 мая, в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Харьковской области. 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские силы контролируют западную и северную части города Волчанск, расположенного в 73 километрах от Харькова.

Владимир Зеленский признал, что ситуация для украинских сил в Харьковской области, особенно в Волчанске, очень сложная, отмечает Аль-Сурани. Российский военный аналитик Юрий Кнутов заявил Al Jazeera, что новое продвижение войск РФ «ощутимо подорвет» боевой дух украинцев и их союзников. Новые обстоятельства могут вынудить Украину пойти на перемирие с Россией, считает эксперт.

По мнению Кнутова, Россия как минимум сможет отодвинуть украинские силы подальше от границы с Белгородской областью. Опрошенные Al Jazeera эксперты также допустили, что Харьков перейдет под контроль российских сил к середине лета.

Собеседники телеканала отметили, что Харьков - один из крупнейших городов, важный промышленный центр, а также главный узел связи и значимый опорный пункт украинских сил. Также у города выгодное экономико-географическое положение благодаря близости к угольно-минеральной базе Донбасса.

Военный эксперт Анатолий Матвейчук считает, что потеря Украиной Харькова чревата снижением промышленного потенциала страны и может стать переломным моментом в конфликте. Также эта потеря поставит под сомнение эффективность западной помощи, заявил эксперт.