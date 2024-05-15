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Путин заявил, что изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется

Изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с командующими войсками военных округов, на которой представил им нового министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Путин заявил, что изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется
© телеграм-канал "Кремль. Новости"
"Хочу, чтобы это было всем понятно", – подчеркнул российский лидер, которого цитирует ТАСС.

Он указал, что блок боевой работы уже сложился и функционирует ритмично, а также действует успешно.

"Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом. И все-все поставленные задачи выполняются", – добавил президент РФ.
Военные новости
Андрей Белоусов
Владимир Путин
Генштаб