Путин заявил, что изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется

Изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с командующими войсками военных округов, на которой представил им нового министра обороны РФ Андрея Белоусова.

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"Хочу, чтобы это было всем понятно", – подчеркнул российский лидер, которого цитирует ТАСС.

Он указал, что блок боевой работы уже сложился и функционирует ритмично, а также действует успешно.