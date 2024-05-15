Путин отметил успехи российской армии в зоне СВО

Вооруженные силы России каждый день по всем направлениям в зоне проведения военной операции на Украине улучшают положение, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские войска выполняют все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом.

Наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение. И, еще раз к этому вернусь, выполняют все задачи, поставленные Министерством обороны и Генеральным штабом, — сказал глава государства.

Путин отметил, что в 2023 российские войска смогли отразить все контратаки ВСУ. Он добавил, что в этом году армия стала ежедневно продвигаться вперед вглубь обороны противника. По мнению главы государства, чем эффективнее будут действовать военные, тем ближе станет мирное разрешение конфликта на Украине.