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Пушилин высказался о тактике российских военных в ДНР

Российские военные продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР) и, грамотно выстраивая тактику, не дают противнику закрепиться. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин высказался о тактике российских военных в ДНР
© РИА Новости
«Мы сейчас видим, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации очень грамотно выстроили тактику — они не останавливаются, не дают противнику закрепляться», — отметил он.

По словам Пушилина, благодаря действиям Российской армии украинские военные не могут подтянуть резервы.

«Это создает тот успех, который мы сейчас фиксируем на многих участках линии фронта», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что российские военные планируют взять под контроль Краматорск, Славянск, Красноармейск и Константиновку. Он подчеркнул, что ВС России должны будут занять и другие населенные пункты.

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