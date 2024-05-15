Пушилин высказался о тактике российских военных в ДНР

Российские военные продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР) и, грамотно выстраивая тактику, не дают противнику закрепиться. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы сейчас видим, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации очень грамотно выстроили тактику — они не останавливаются, не дают противнику закрепляться», — отметил он.

По словам Пушилина, благодаря действиям Российской армии украинские военные не могут подтянуть резервы.

«Это создает тот успех, который мы сейчас фиксируем на многих участках линии фронта», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что российские военные планируют взять под контроль Краматорск, Славянск, Красноармейск и Константиновку. Он подчеркнул, что ВС России должны будут занять и другие населенные пункты.