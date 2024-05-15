Германия закупит у Израиля ПВО из-за страха перед РФ

Германия закупит у Израиля систему противовоздушной обороны (ПВО) «Стрела», которая считается наиболее современной в мире. Как пишет NZZ, на такой шаг немецкие власти пошли из-за страха перед Россией.

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Автор публикации отмечает, что «Стрела» способна уничтожать ракеты, летящие со скоростью в несколько раз выше скорости звука, на расстоянии свыше 100 километров. Основным элементом системы является огромный радар шириной 12 метров и высотой 5 метров — лишь на его изготовление уходит в среднем два года. В общей сложности Берлин приобретет три подобных радара.

«Израиль рассматривает это как крупный политический флагманский проект по созданию системы, которая обеспечит будущую противовоздушную оборону Германии», — добавили в статье.

Одна из систем ПВО расположится в лесной местности на востоке Германии. Ожидается, что стоимость закупки составит почти 4 млрд евро, а ввести в эксплуатацию первую «Стрелу» собираются уже в 2025 году.