Блинкен высказался об ударах Украины за пределами ее территории

Госдеп: США не дают Украине возможности наносить удары вне её территории
Речь идёт об атаках поставляемым американским ВПК оружием.
«Мы не поощряем и не даём возможности ударов за пределами Украины», — сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, Украина должна самостоятельно принять решение, как проводить свои операции.
Блинкен: Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой
Блинкен добавил, что США выделят республике два миллиарда долларов военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.