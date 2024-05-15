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Госдеп: США не дают Украине возможности наносить удары вне её территории

Речь идёт об атаках поставляемым американским ВПК оружием.

Блинкен высказался об ударах Украины за пределами ее территории
© EPA/ТАСС
«Мы не поощряем и не даём возможности ударов за пределами Украины», — сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Украина должна самостоятельно принять решение, как проводить свои операции.

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Блинкен добавил, что США выделят республике два миллиарда долларов военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.

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