Блинкен высказался об ударах Украины за пределами ее территории

Речь идёт об атаках поставляемым американским ВПК оружием.

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«Мы не поощряем и не даём возможности ударов за пределами Украины», — сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Украина должна самостоятельно принять решение, как проводить свои операции.

Блинкен: Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой

Блинкен добавил, что США выделят республике два миллиарда долларов военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.