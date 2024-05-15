Блинкен: США прорабатывают поставку новых систем ПВО Киеву
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон прорабатывает поставку новых систем ПВО Киеву.
«Что касается систем ПВО, то они являются для нас ключевым приоритетом», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что США «в срочном и приоритетном порядке» работают над тем, чтобы изыскать доступные системы ПВО и передать их Украине.
Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена может отправить Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot.