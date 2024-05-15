Власти Швейцарии хотят иметь возможность экспорта оружия в воюющие страны

Правительство Швейцарии намерено упростить процедуры по экспорту оружия в третьи страны в рамках своего нейтралитета, при этом сохранив запрет на его поставки Украине. Об этом пишет Bloomberg. Газета.Ru

Отмечается, что власти Швейцарии с 15 мая начинают соответствующие консультации внесению поправок в федеральный закон о военном имуществе, которые продлятся до сентября. «В нем вводится новая статья, предоставляющая Федеральному совету исключительную юрисдикцию, которая позволяет ему в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта оружия», - говорится в заявлении. Российская газета

В то же время в правительстве заявили, что не будут использовать исключение для разрешения поставок Киеву. Ura.Ru