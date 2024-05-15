Россия вынесет обстрелы Белгорода на обсуждение в Совбезе ООН

Россия предложит Совбезу ООН обсудить тему обстрелов гражданских объектов Белгорода на заседании 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

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По словам Мирошника, российские дипломаты также хотят вынести обстрелы Белгорода на обсуждение на площадках ОБСЕ и других организаций. Он подчеркнул, что речь идет о преднамеренных ударах по гражданским объектам.

«Массовая гибель гражданского населения - это вызов. Здесь [в Белгороде - прим.ред.] явно видно, кто применял вооружение, и этим действиям должны быть даны правовые оценки», - заявил дипломат.

Мирошник добавил, что Россия также выносит на обсуждение тему ударов по гражданским объектам западным оружием. Удары по таким объектам он назвал международным преступлением, за которое должна быть ответственность.

«Когда разрушается здание, а рядом здесь нет никаких военных и военно-промышленных объектов, когда наносится удар непосредственно по жилью и такое количество людей гибнет, - это международное и военное преступление», - заключил дипломат.

12 мая в результате атаки ВСУ в одном из жилых домов Белгорода обрушился подъезд. Погибли 17 человек, около 30 пострадали. В ООН прокомментировали эту атаку, заявив, что выступают против любых нападений на гражданскую инфраструктуру.