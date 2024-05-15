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ВС России освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области

Российская группировка «Север» освободила населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

ВС РФ заняли два населенных пункта в Харьковской области
© РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — сказано в сводке ведомства.

14 мая в Минобороны России заявили, что бойцы подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.

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