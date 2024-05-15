ВС РФ заняли два населенных пункта в Харьковской области

Российская группировка «Север» освободила населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также продвинулись в глубину обороны противника», — сказано в сводке ведомства.

14 мая в Минобороны России заявили, что бойцы подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.