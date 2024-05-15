Швейцария упростит процедуры участия армии в военных миссиях ЕС

Швейцария упрощает административные процедуры, необходимые для участия армии страны в военных миссиях Европейского союза (ЕС) по поддержанию мира. Об этом говорится в заявлении Федерального совета страны, сообщает РИА Новости.

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В заявлении отмечается, что страна заинтересована в содействии миру и стабильности в кризисных регионах, в связи с чем правительство решило уточнить условия участия армии в операциях ЕС, направленных на урегулирование кризисов.

Таким образом власти страны утвердили стандартную конвенцию об участии вооруженных сил в боевых операциях ЕС, чтобы отреагировать на текущую ситуацию и активизировать международное сотрудничество по поддержке мира. В заявлении отмечается, что соответствующая конвенция не налагает на Берн никаких обязательств.

«Швейцария самостоятельно принимает решение о том, желает ли она внести какой-либо взнос, учитывая свои приоритеты в этой области и условия, установленные законом об армии», — говорится в тексте документа.

До этого стало известно, что правительство Швейцарии намерено упростить процедуры по экспорту оружия в третьи страны в рамках своего нейтралитета, при этом сохранив запрет на его поставки Украине.