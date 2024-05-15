NYT: Россия добилась успеха на многих направлениях в СВО

Открыта новая линия наступления в Харьковской области.

«Ещё слишком рано говорить о том, достигла ли война на Украине поворотного момента, но успех России наблюдается не только на северо-востоке», — говорится в публикации газеты.

Там добавили, что ВС РФ усилили наступление на восточном фронте, а под Авдеевкой продвинулись почти на 39 км.

Накануне Александр Сладков рассказал о ситуации на харьковском направлении СВО. Крупные соединения ВС РФ движутся в Белгородской области в направлении украинского города. Российские силы приближаются к Волчанску и могут перерезать крупную трассу, по которой ВСУ снабжают Харьков, отметил военкор в эфире «Говорит Москва».