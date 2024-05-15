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Турецкая армия ликвидировала 12 курдских боевиков на севере Ирака

ВС Турции ликвидировали 12 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции) в ходе воздушного рейда на севере Ирака. Об этом сообщило Минобороны республики в X (ранее Twitter).

Турецкая армия ликвидировала 12 курдских боевиков на севере Ирака
© Zuma / ТАСС
"В ходе воздушной операции в районах Гара и Хакурк на севере Ирака уничтожены 12 террористов", - говорится в сообщении.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.

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