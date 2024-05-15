Силы РФ уничтожили огневую точку ВСУ на правобережье Днепра с помощью FPV-дронов "Велес"

Военнослужащие херсонского добровольческого батальона имени В. Ф. Маргелова с помощью универсальных FPV-дронов "Велес" уничтожили укрепленную замаскированную огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу реки Днепр. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Бойцы херсонского добровольческого батальона имени В. Ф. Маргелова продолжают успешно использовать в боевой работе универсальные FPV-дроны "Велес". Недавно этими беспилотниками в ударном варианте была уничтожена укрепленная и замаскированная огневая точка, с которой украинские боевики вели обстрел позиций российских военных и гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области", - написал глава региона.

Сальдо добавил, что для подавления огневой точки, разрушения ее укреплений и уничтожения живой силы ВСУ потребовалось несколько мощных термобарических зарядов.

FPV-дроны "Велес" производит хабаровское предприятие "Аэро-Хит". Этот БПЛА может быть использован в ударном варианте, как оптический разведчик или составная часть комплекса радиоэлектронной разведки. Дальность его полета составляет до 15 километров на высоте до тысячи метров, масса боевой части - до 3 килограммов.