В Пентагоне обеспокоились ситуацией в Харьковской области

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер признал, что Россия добилась определенных успехов на поле боя, что вызывает беспокойство. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в Харьковской области. Ura.Ru

«У нас есть партнеры по всему миру, которые предоставляют помощь Украине. Но русские воспользовались ситуацией на поле боя. Они пытаются добиться успехов, пусть и постепенных. Это беспокоит, конечно же», — отметил Райдер. Lenta.ru

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Газета.Ru