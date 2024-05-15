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Стало известно о взятии российской армией Волчанска

Волчанск взят Российской армией. Об этом стало известно политологу Сергею Маркову, его заявление было опубликовано в Telegram-канале.

Стало известно о взятии российской армией Волчанска
© РИА Новости

Как утверждает Марков, украинские военные оставили территорию. Он отметил, что об этом неформально сообщили с ЛБС.

Политолог подчеркнул, что информацию об освобождении Волчанска должно быть подтверждено более официально.

По сведениям Telegram-канала «Mash на Донбассе», подразделения «Кракен» и «РДК» (организации запрещены в России) сбежали из города.

В Минобороны России ситуацию пока не комментировали.

14 мая сообщалось, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Бугроватка Харьковской области.

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