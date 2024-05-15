На Украине уволили начальника Главного управления ракетных войск и артиллерии

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил начальника Главного управления Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Сергея Баранова, назначив его на другую позицию. Об этом сообщил сам Баранов на странице РВиА в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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"Приказом министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности", - написал он.

По информации украинских СМИ, Баранов находился на должности начальника Главного управления Ракетных войск и артиллерии с 2023 года.

На днях украинское военное руководство на фоне сложной для ВСУ ситуации на харьковском направлении второй раз за два последних месяца сменило командующего харьковской группировкой. 11 мая на должность командующего был назначен бригадный генерал Михаил Драпатый. Он сменил на этой должности предыдущего командующего Юрия Галушкина, который возглавил группировку "Харьков" в начале апреля 2024 года.

Командующего группировки ВСУ «Харьков» сменили на фоне российского наступления

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая - о продолжении продвижения в глубину обороны противника. 13 мая в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из самых горячих. В украинском Генштабе заявляли о сложной обстановке и переброске резервов на это направление.