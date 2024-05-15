Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Харьков должен снова стать русским городом. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 11 мая, в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль нескольких населенных пунктов Харьковской области. Цеков назвал Харьков исторически русским городом, подчеркнув, что «правильно будет, если он снова станет таким».

«Это русская территория, которая рано или поздно должна снова вернуться домой из украинской нацистской оккупации», - заявил сенатор.

14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские силы контролируют западную и северную части города Волчанск, расположенного в 73 километрах от Харькова. Данчев отмечал, что контроль над Волчанском откроет российской армии путь на юг - в направлении поселка Великий Бурлук и других крупных населенных пунктов.