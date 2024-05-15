Министр обороны Швеции назвал условие для отправки войск на Украину

Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм не планирует отправлять своих военных на Украину, но может рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по НАТО. Об этом сообщает Breaking Defense.

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Йонсон заявил журналистам, что среди стран НАТО нет единой позиции по поводу отправки войск на Украину. Ранее такую возможность допускали только Франция и Литва.

«Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если появится конкретное предложение, мы сможем рассмотреть его», - подчеркнул шведский министр.

В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Власти США, Германии и других стран тогда подчеркнули, что у них таких планов нет. Позже Макрон заявил, что у Парижа «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

В Белом доме исключили возможность отправки американских войск на Украину, отметив, что такой выбор является «суверенным решением» каждой страны НАТО. В начале мая эстонские чиновники рассказали Breaking Defense, что отправка войск непублично обсуждалась Таллином, хотя никакого решения в ближайшее время не ожидается. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните чуть позже заявила, что Литва готова отправить своих солдат на Украину в рамках учебной миссии.

13 мая министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна открыта к «развитию своей точки зрения», но пока у Оттавы нет планов по отправке крупных сил на Украину.