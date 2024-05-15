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Politico: Украина убеждает США разрешить удары по территории РФ американскими вооружениями

Депутаты Верховной рады Украины на этой неделе отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США дать разрешение на удары по территории РФ американскими вооружениями. Об этом сообщила газета Politico.

СМИ: Украина убеждает США разрешить удары по территории РФ американскими вооружениями
© globallookpress.com

Как пишет издание, они пытаются заручиться поддержкой Конгресса США, чтобы оказать давление на Белый дом в этом вопросе.

Однако администрация президента США Джо Байдена пока не намерена менять свою позицию.

"Мы оказываем помощь для обороны, а не для наступательных операций на территорию РФ", - сказал неназванный американский чиновник.

Байден ранее распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн. В общей сложности, по данным Пентагона, с начала президентства Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $51,3 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $50,6 млрд с начала специальной военной операции России.

В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Украины. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд.

Ранее о праве Киева наносить удары британским оружием по целям на территории России заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью агентству Reuters. После этого посол Великобритании в Москве Найджел Кейси был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест. Послу было также заявлено, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева.

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