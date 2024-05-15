Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Днепр» поразили опорные пункты и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Видео с работой РСЗО опубликовало Минобороны РФ.

По данным ведомства, несколько ракетных ударов разрушили здания, укрепления, технику и живую силу противника в Херсонской области.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области и продвинулись вглубь обороны противника. Украинские силы понесли потери в размере 135 военнослужащих и девяти единиц техники, а российские военные отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро рушится на фоне наступления ВС РФ на Харьковском направлении, украинской армии сложно удержать свои позиции.