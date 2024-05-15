Кулеба заявил, что «бьется головой о стену» ради получения Patriot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что вынужден «биться головой об стену», чтобы получить для страны западные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом пишет Bloomberg.
Ранее Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова.
При этом Кулеба констатировал, что украинская дипломатия не работает нужным образом при обсуждении поставок ПВО и иногда ему хочется «врезаться в стену».
«Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичикам», - заметил глава МИД Украины.
Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области - Бугроватки, Гатища, Красного, Мороховца, Олейниково, Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечья. В ближайших планах у ВС РФ на этом направлении освобождение поселка Липцы, который находится в 30 километрах от Харькова.
В свою очередь Зеленский назвал ситуацию в Харьковской области одной из «наиболее горячих». А начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что Киев отправил в Харьковскую область резервные силы.