Боец группировки "Юг": БМПТ "Терминатор" отлично показала себя в боях

Боевая машина поддержки танков "БМПТ) "Терминатор на базе Т-72 отлично показала себя в боях. Особенно восхищает российских военных ее живучесть.

"Вот следы поражений в последней поездке. Сначала в нас прилетела противотанковая ракета, затем дроны-камикадзе - сколько штук, мы не считали, - ну а напоследок накрыли кассетами. И ничего, мы свою задачу выполнили. Спасибо машине и командованию - грамотно спланировали все наши действия, очень много ребят благодарны нам за это", - приводит РИА Новости слова наводчика-оператора БМПТ с позывным Столин.

По словам военного, выдающиеся боевые качества "Терминатора" сделали машину одной из самых желанных целей для ВСУ.

"Ценник за поражение БМПТ вырос в разы. Враг уже знает машину, знает, что ее крайне тяжело вывести из строя. Нам приходилось подходить к противнику вплотную - метров на 50, - но это редкий случай. Огневой вал машина дает такой, что у них голову не получается поднять. Прячутся, залегают или покидают позиции, бегут. Машина не то что оправдала ожидания - она их превзошла. Живучесть у нее феноменальная", - продолжил военный.

БМПТ "Терминатор" разработана Уралвагонзаводом по собственной инициативе и принята на вооружение в 2018 году. Она вооружена двумя автоматическими скорострельными пушками, противотанковыми ракетами, пулеметами и гранатометами. Основная задача ее в бою - подавление противотанковых средств поражения: артиллерии, гранатометчиков, ПТРК. Но высокая живучесть и богатый арсенал позволяют "Терминатору" выполнять множество функций: от разведки боем до борьбы с легкой бронетехникой.