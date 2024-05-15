Аналитик назвал причину назначения Белоусова главой Минобороны РФ

Экономист Андрей Белоусов походит для должности главы Министерства обороны Российской Федерации, поскольку впервые за советскую и за постсоветскую историю на посту появится действительно гражданский министр обороны. Об этом сообщил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

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Он отметил, что Белоусов по своему профилю является экономистом стратегического уровня. Его знания могут помочь в конфликте государственных потенциалов, в которой экономика играет колоссальную роль. Назначение Белоусова должно обеспечивать глубокую интеграцию между военным ведомством и военно-промышленным потенциалом страны.

— То есть военно-технический, военно-промышленный потенциал страны будет глубже интегрирован с армейской частью, с военным планированием и военным управлением, — заявил Белоусов, слова которого приводит телеканал «360».

Президент России Владимир Путин первый раз за 12 лет принял решение поставить во главе Министерства обороны РФ нового человека. На должность претендует Андрей Белоусов, бывший первый вице-премьер, который ранее был министром экономического развития и помощником президента по экономическим вопросам.