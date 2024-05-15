Стали известны потери армии Израиля с начала обострения конфликта

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала обострения конфликта 7 октября потеряла в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 621 человека. Об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

Согласно последним данным, еще один израильский военнослужащий погиб во вторник на юге сектора Газа. Как отмечает газета The Times of Israel, это первое сообщение о потерях ЦАХАЛ после того, как в ночь на 7 мая сухопутные силы вошли в Рафах и взяли под контроль КПП на границе с Египтом. Таким образом, с начала наземной операции в Газе израильская армия потеряла убитыми 273 человека.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.