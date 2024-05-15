В России после атаки беспилотников на топливную базу произошло два взрыва

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали топливную базу в Ростовской области, из-за чего там произошло два взрыва. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало», — сообщил глава региона.

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По его данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ночь на среду, 15 мая, Украина атаковала и Белгородскую область. Там в городе Шебекино беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, водитель не пострадал. У машины оказался поврежден капот, крыша и лобовое стекло.