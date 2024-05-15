Морпехи ЧФ разгромили центр расчетов БПЛА на правом берегу Днепра

Мы двигаемся на позиции в ясную погоде - это значит, что в небе могут быть дроны противника. Поэтому в руке обязательно пульт системы РЭБ, которая установлена на крыше автомобиля. Она может защитить от атаки дрона FPV или дрона со сбросами.

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Дорогу скрывают высокие деревья. Но сгоревшие автомобили на обочине напоминают: нужно быть бдительным всегда. Ударные дроны со временем превратились в главную угрозу современных сражений. Впрочем, и на них есть управа. Морпехи Черноморского флота показывают трофеи минувшей недели.

«Вот эти дроны - они все вернутся в строй. Только мы их перепрошьем, и они будут работать в наших интересах», - говорит военнослужащий Черноморского флота ВС РФ с позывным «Боцман».

Это разведывательные дроны и дроны со сбросами, которые морпехам удалось посадить специальными средствами. Украинские боевики используют такие для ударов по береговым российским позициям.

Вместо того чтобы бесконечно бороться с роем мелких дронов в небе, наши войска ударили по центру, где производят, комплектуют и запускают беспилотники.

Цель находится на правом берегу Днепра. Это укрытия расчетов беспилотников. Российская артиллерия начинает пристреливаться. После первого выстрела пройдет немногим меньше минуты, пока снаряд долетит. Потом пройдет корректура и работа продолжится.

«Происходит ротация - это раннее утро или поздний вечер.

Заметили движение машины, за ней проследили. Видим - происходит высадка. И мы туда начинаем отрабатывать», - рассказывает старший офицер батареи с позывным «Гувя».

Береговая линия давно пристреляна. И после корректировки снаряд ложится точно в цель. Теперь артиллерия работает уже без остановки, полностью уничтожая украинские позиции. Выполненная работа - значимая победа на этом участке Днепра. На несколько дней в небе над берегом станет спокойнее. И хоть противник попытается перегруппироваться и подтянуть новые силы, к тому моменту войска группировки «Днепр» будут ждать их во всеоружии.