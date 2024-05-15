Бойцы РФ жалуются на помехи из-за влияния солнечной активности на работу дронов

Бойцы, выполняющие задачи в зоне спецоперации, сталкиваются с неадекватной работой беспилотных летательных аппаратов из-за сильнейшей солнечной активности в мае. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Май в этом году принес не только атмосферные аномалии, но и космические. Несколько дней подряд на Солнце происходят сильнейшие вспышки класса Х. <…> Поток заряженных частиц звезды - сильнейшее средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на свете, это мощный источник радиопомех. Наши бойцы на линии боевого соприкосновения жалуются, что дроны работают неадекватно. Получается буквально "звездный РЭБ". Его мощность вполне оправдывает такое название", - сказал Кузякин.

По его словам, 13-14 мая солнечная активность была настолько большая, что северные сияния видели по всему миру. "Видно северное сияние по ночам и на линии фронта СВО. Кстати, днем сияние не видно, но электромагнитное воздействие все равно остается. Электромагнитный импульс солнечной короны, бьющей по атмосфере Земли, все так же создает помехи, просто при свете дня свечение не видно", - отметил специалист.

Глава ЦКБР подчеркнул, что ситуация напрямую отражается не только на качестве радиосвязи, но и на дальности полета дронов. "Солнечные вспышки и последующие магнитные бури на нашей планете серьезно влияют на такие характеристики БПЛА, как качество радиосвязи и, как следствие, дальность полета дронов. Влияет активность и на работу ретрансляторов. Стоит относится с пониманием к межзвездной проблеме и не пытаться перебороть космические явления", - заявил Кузякин.

О ЦКБР

ЦКБР является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация занимается разработкой и производством FPV-дронов. Также ЦКБР производит анализ функциональных возможностей и конструктивных особенностей трофейной техники ВСУ, систематизируя информацию о дронах, производителях и системах поставок противника. Центр находится на самофинансировании.