Развожаев: российские военные отразили массированную атаку на Севастополь

Российские военные при помощи систем противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. Ситуация к этому часу: в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Развожаев.

Чиновник добавил, что тип сбитых ракет ВСУ пока уточняется. Он отметил, что на земле могут оставаться несдетонировавшие суббоеприпасы.

До этого Развожаев сообщал, что в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны. Он также добавил, что жителям региона лучше не находиться на открытом пространстве, поскольку основную угрозу представляют осколки.

Также в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» сообщается, что на объекте временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Людей, которые находятся в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие.

Ранее в Севастополе предупредили об учениях.