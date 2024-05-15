В России создали комплекс «Фумигатор» для штурмовых групп

В России создан носимый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Фумигатор», предназначенный для защиты штурмовых групп от беспилотников. Об этом со ссылкой на генерального директора компании «Лаборатория ППШ» Дениса Осломенко сообщает ТАСС.

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По его словам, предприятие наладило выпуск двух изделий — «Фумигатора» в обычной версии и «Фумигатора-FPV» для штурмовых групп, состоящих из модулей, настроенных для работы в определенной частоте подавления радиосигнала.

«Но если раньше один человек нес своеобразный рюкзак, то сейчас в одном подразделении два человека несут аппаратуру РЭБ», — сказал руководитель.

Осломенко уточнил, что первый комплекс способен создавать купол радиусом 250-300 метров, тогда как второй предназначен для подавления FPV-дроны. На одной подзарядке устройства работают до семи часов.

Ранее гендиректор сообщил, что в зону специальной военной операции (СВО) поступили модифицированные модули «Тритон», предназначенные для защиты танков от FPV-дронов.

Также в мае Осломенко заявил, что в зоне СВО появились роботы-подавители дронов. По его словам, подавители дронов на основе системы РЭБ «Тритон» начали прикрывать эвакуационные группы в серой зоне боевых действий.