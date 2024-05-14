Граничащий с Россией украинский регион объявил эвакуацию
Власти Сумской области — украинского региона, граничащего с Россией — объявили эвакуацию жителей в десятикилометровой зоне у границы. Об этом в эфире телемарафона заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх, передает РИА Новости.
«По предложению военного командования было рекомендовано. У нас с прошлого года идет пятикилометровая зона. Сейчас это десятикилометровая зона для Белополья», — уточнил Артюх.
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Ранее сообщалось, что в Сумской области объявили добровольную эвакуацию в двух общинах — Белопольской и Ворожбянской. Речи о принудительном перемещении населения не было. Уточнялось, что администрация пошла на такой шаг из-за приближения Российской армии и участившихся обстрелов в регионе.
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