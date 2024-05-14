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В Волчанске пленили бойца заградотряда ГУР Матлая, стрелявшего по своим

В Телеграм-канале "Северный ветер" опубликовали видео допроса пленного бойца заградительного отряда ВСУ Александра Матлая. Он вел огонь по своим из окна многоэтажки.

В Волчанске пленили бойца заградотряда ГУР Матлая, стрелявшего по своим
© globallookpress.com

Боевик 1979 года рождения сообщил, что является помощником пулеметчика заградотряда ГУР Минобороны Украины. Признался, что стрелял по своим.

"Взяли в плен возле девятиэтажке в Волчанске, - рассказал он. - Начали отступать и взяли штурмовики".

Александр Матлай извинился перед своими товарищами и призвал их сдаваться.

Напомним, 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска западную и северную части Волчанска. Ранее из города бежало элитное подразделение ГУР МО Украины "Кракен" (Запрещенная в РФ террористическая организация).

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Виталий Ганчев
Украина