В Волчанске пленили бойца заградотряда ГУР Матлая, стрелявшего по своим

В Телеграм-канале "Северный ветер" опубликовали видео допроса пленного бойца заградительного отряда ВСУ Александра Матлая. Он вел огонь по своим из окна многоэтажки.

Боевик 1979 года рождения сообщил, что является помощником пулеметчика заградотряда ГУР Минобороны Украины. Признался, что стрелял по своим.

"Взяли в плен возле девятиэтажке в Волчанске, - рассказал он. - Начали отступать и взяли штурмовики".

Александр Матлай извинился перед своими товарищами и призвал их сдаваться.

Напомним, 14 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска западную и северную части Волчанска. Ранее из города бежало элитное подразделение ГУР МО Украины "Кракен" (Запрещенная в РФ террористическая организация).