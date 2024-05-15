Российский штурмовик группировки войск "Север" с позывным "Вин" заявил, что Вооруженные силы Украины, отступая на Харьковском направлении, производят артиллерийские удары по мирным жителям. Об этом он рассказал РИА Новости.

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"Нет военных объектов (Пыльное, Харьковская область. - "Газета.Ru"), противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок. Кассеты (кассетные боеприпасы. - ред.) запускают, РСЗО "Грады" работают", - сообщил российский военнослужащий.

Он добавил, что артиллеристы ВСУ начали работать через час после того, как они оставили свои позиции. До этого глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные атаковали село Токаревка в регионе. В результате обстрела пострадал мирный житель, ему была оказана медицинская помощь. Ганчев подчеркнул, что село обстреляла украинская сторона и что мирный житель получил контузию. Российские военные эксперты считают, что Харьков необходимо плотно окружить и установить санитарную зону, чтобы отодвинуть украинские силы на расстояние 300-350 км от Белгородской области и предотвратить обстрелы мирных жителей.