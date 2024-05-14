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Минобороны России выступило с заявлением после сообщений о взрывах в Белгороде

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). С таким заявлением после сообщений о звуках взрывов в Белгороде выступило Министерство обороны России, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Минобороны России выступило с заявлением после сообщений о взрывах в Белгороде
© РИА Новости

Согласно заявлению Минобороны, украинские военные с помощью БПЛА намеревались совершить атаку на расположенные на территории России объекты. Уточняется, что сбитый ПВО дрон относился к самолетному типу.

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«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — подытожили в оборонном ведомстве.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.

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