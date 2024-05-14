Уничтожение техники ВСУ на харьковском направлении попало на видео

Российские военные уничтожили боевые машины ВСУ на харьковском направлении. Видео опубликовали «Известия».

На кадрах показана методичная, последовательная работа бойцов ВС РФ: поиск боевых машин с помощью дронов, обнаружение, отслеживание перемещений, уничтожение вражеской техники, фиксация последствий.

Журналисты отметили, что «после прилета техника ВСУ начинает гореть, а затем от нее остается только груда металла».

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что противник за 5 дней активных военных действий группировки войск «Север» утратил большое количество техники различных типов.

В частности, 13 мая бойцы уничтожили четыре боевые машины РСЗО, в том числе: «Ураган», «Vampire» чешского производства и RAK-SA-12 хорватского производства, а 14 мая — РСЗО Vampire и немецкую зенитную самоходную установку Gepard.