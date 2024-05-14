В ФСО создали спецподразделения по борьбе с беспилотниками

Федеральная служба охраны (ФСО) совместно с научно-исследовательскими институтами приступила к тестированию новейших систем подавления и уничтожения БПЛА. Об этом рассказал директор ФСО РФ Дмитрий Кочнев на пленарном заседании Совфеда.

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«ФСО России совместно с научно-исследовательскими институтами уже приступила к тестированию и применению новейших систем подавления и уничтожения беспилотников», – отметил Кончев.

По его словам, в ФСО создали специализированные подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.

Напомним, Украина в этом году готовится к атаке на российские регионы Урал и Заполярье с использованием беспилотных летательных аппаратов, способных преодолевать расстояния более 2000 км. Полковник Баранец рассказал, что на 100 % закрыть от дронов небо пока нельзя.