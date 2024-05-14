В России стало больше нарушений в сфере гособоронзаказа

Росфинмониторинг в 2023 году содействовал расторжению контрактов в сфере гособоронзаказа на шесть миллиардов рублей, со ссылкой на данные ведомства пишет РБК.

© Lenta.ru

Отмечается, что число материалов о возможных нарушениях выросло по сравнению с предыдущим годом в четыре раза. Информация касалась более 50 тысяч компаний, а на ее основании было возбуждено 180 уголовных дел.

В публикации говорится, что в отчете за 2022 год Служба не называл точно количество случаев, указав, что их число год к году увеличилось на 31 процент.