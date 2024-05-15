В Раде забили тревогу из-за новой российской угрозы

Российские войска могут растянуться по всей линии фронта, насчитывающей более трех тысяч километров, и вынудить Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделать то же самое. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью бывшему депутату украинского парламента Бориславу Березе, его слова приводит РИА Новости.

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По его словам, российские войска выявляют слабые места в рядах ВСУ и стягивают на проблемные участки новые силы, продавливая украинские позиции.

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«Но есть другая угроза, на которую мы должны обращать внимание – что у нас фронт с Россией больше трех тысяч километров, и у нас есть такие угрожающие направления, как Чернигов, как Сумская область», — заявил Костенко.

Депутат подчеркнул, что Россия может вынудить ВСУ стянуть резервы в одну точку и ударить с другой стороны.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ перебрасывают новые резервы в Харьковскую область, но они не смогут долго сопротивляться из-за ударов Вооруженных сил России.

В свою очередь, военный эксперт Александр Шарковский рассказал, что Вооруженные силы Украины могут перебросить около 60 тысяч военных с границ у Белоруссии под Харьков.