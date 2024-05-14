Глава МО Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение наносить удары британским оружием по Крыму, поскольку считает полуостров частью Украины. Как сообщает Sky News, об этом он сказал во время выступления на конференции в столице Великобритании.

Он добавил, что Британия всегда будет разрешать использовать свое оружие и на Украине, и в других странах «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

Президент Польши испугался действий России после победы на Украине

3 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в беседе с Reuters, что удары Вооруженных сил Украины по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Позднее агентство отозвало статью с высказыванием министра, однако спустя несколько часов снова опубликовало, оставив цитату в неизменном виде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что зарубежный политик впервые откровенно признал то, что Запад ведет «неприкрытую войну против России руками украинцев». Она отметила, что это спровоцировало «страшный шум в мировом медиапространстве».