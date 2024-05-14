Белоусов рассказал о задаче Путина оптимизировать военные расходы

Президент России Владимир Путин нацелен добиться полноценной интеграции экономики Вооруженных сил в общую экономику государства. С таким заявлением выступил кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов в ходе пленарного заседания Совета Федерации, передают «Известия».

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Как отмечается, данная интеграция – одна из ключевых задач, которые были поставлены перед Белоусовым. Во внимание стоит брать объективный рост оборонных расходов, который превысил уже 6,7% в ВВП страны, добавил кандидат на пост главы ведомства.

12 мая глава государства предложил назначить Белоусова министром обороны РФ. Белоусов, в свою очередь, заявил, что на этой должности не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения поставленных задач.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков спрогнозировал увеличение доли креативной экономики в общей структуре российской экономики до 6% до 2030 года.