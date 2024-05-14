У черноморского побережья Болгарии уничтожили морскую мину

Водолазы ВМС Болгарии уничтожили морскую мину, обнаруженную в двух милях от берега в районе одного из пляжей Варны.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, подозрительный предмет был обнаружен в Черном море экипажем катера, совершавшего учебное плавание.

По распоряжению командира болгарских ВМС контр-адмирала Кирила Михайлова, к месту происшествия был отправлен тральщик "Струма", специалисты которого установили, что обнаруженный предмет является якорной морской миной. Команда тральщика ВМС отбуксировала мину в открытое море, где она была уничтожена.