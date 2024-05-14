Британия выводит из строя два фрегата

Два фрегата типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll ВМС Великобритании выводятся из строя в связи с планами принятия на вооружение новых кораблей. Об этом сообщило онлайн-издание UK Defence Journal со ссылкой на главу Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса.

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По данным портала, министр официально "объявит о выведении этих фрегатов из состава ВМС в Лондоне на ежегодной конференции", посвященной развитию королевских ВМС до 2040 года. По словам министра, "в золотой век британского судостроения строятся или находятся в стадии разработки до 28 кораблей и подводных лодок". При этом HMS Argyll будет приобретен оборонной компанией BAE Systems и станет использоваться в динамично развивающемся судостроительном секторе королевства для обучения морским навыкам.

Как сообщило ранее МО, к концу 2020-х гг. на вооружение британских ВМС начнут поступать первые фрегаты типа 26. Всего Лондон планирует построить восемь таких кораблей.

В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон переведет оборонную промышленность на военные рельсы и доведет расходы на оборону до 2,5% от ВВП страны. Сейчас они составляют около 2,3%. Таким образом, финансирование вырастет с 64,6 млрд фунтов ($81,3 млрд) в 2024 году до 78,2 млрд фунтов в 2028 году и затем до 87 млрд фунтов к 2030-2031 гг.