Белоусов заявил о проблемах с комплектованием ВС РФ

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в ходе пленарного заседания Совфеда прокомментировал положение дел в министерстве. Как сообщает РИА Новости, чиновник заявил, что все вопросы в ведомстве «первоочередные, других просто нет».

По словам Белоусова, наиболее насущные проблемы связаны со спецоперацией. В частности, остро стоит ситуация с поставкой ракет, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, спецсвязи и прочего. Вместе с тем он отметил определенные проблемы с комплектованием Вооруженных сил.

«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, речь не идет о мобилизации, чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах», — добавил он.

Белоусов также отметил, что для опережения Вооруженных сил Украины необходимо отрабатывать новые методы ведения боевых действий. Чиновник подчеркнул, что противник быстро учится и ситуация, связанная с использованием современных технологий на поле боя, меняется еженедельно.

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Еще одна ключевая задача — интеграция экономики вооруженных сил в общую экономику страны, что предполагает повышение эффективности военных расходов. По мнению кандидата в министры, она должна стать максимально открытой к инновациям. Также он заявил о планах существенно усилить контроль за расходами на капитальное строительство и инвестиционные проекты. Кроме того, Белоусов хочет ужесточить контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа и его выполнением — это должно увеличить эффективность его исполнения.

Отдельно чиновник высказался о военном образовании. По его словам, в этой сфере накоплены определенные проблемы, которые также нужно решать в первую очередь.

«Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач», — заключил Белоусов.

Напомним, что 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. 12 мая президент предложил назначить на должность министра обороны первого вице-премьера Андрея Белоусова.