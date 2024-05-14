Группировка войск «Север» Вооруженных сил России взяла под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы. Об этом рассказал РИА Новости штурмовик с позывным «Руда».

По его словам, российские военные постоянно обстреливали из различных арторудий противника, который направлялся из Харькова. Агентство отметило, что ВС РФ постоянно улучшают тактическое положение.

Военный добавил, что российские солдаты постоянно мониторят дорогу.

«И каждая колонна, входящая, выходящая, уже безнаказанно просто так ездить не будет», — заключил он.

Он добавил, что из-за сложившейся обстановки Украине стало сложнее подвозить боеприпасы, сменять личный состав и подтягивать резервы.

До этого подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).