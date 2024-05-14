Бежавший в Польшу украинец помог России поразить секретный склад ВСУ

Один из бежавших в Польшу украинцев помог российским военным поразить секретный склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с важнейшим западным вооружением. Как сообщает газета The Wall Street Journal, беженцы соглашаются сотрудничать с Россией из-за нехватки денег.

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Так, в 2023 году некий 22-летний Максим Лег оказался в Польше без денег и работы. Тогда он нашел объявление в одном из Telegram-каналов о подработке — ему предложили наносить граффити из баллончика на заборах и в подземных переходах в отдаленных районах. За каждое изображение украинцу обещали платить по 7 долларов.

Некоторое время молодой человек действительно рисовал граффити, однако после стал выполнять более сложные и хорошо оплачиваемые задания. В частности, он устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, по которым транспортировали военную помощь из Польши на Украину.

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По мнению журналистов, таким образом России удалось отследить маршрут доставки вооружений и боеприпасов, в конечном счете обнаружив секретные склады на территории Украины.

Впоследствии их поразили беспилотниками и ракетными ударами. Как отметил высокопоставленный чиновник из военной разведки одной из западных стран, на складах была уничтожена «ключевая техника», причем с минимальными затратами для российской стороны.