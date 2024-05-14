Стало известно о панике в подразделениях ВСУ в Волчанске

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Волчанск Харьковской области налицо паника. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Работы в Волчанске Харьковской области предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо», — отметил Ганчев.

14 мая стало известно о переходе под контроль Вооруженных сил (ВС) России западной и северной частей Волчанска в Харьковской области. Уточнялось, что ВСУ пока что продолжают оказывать сопротивление в самом городе и на восточных подступах.