Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на пределе и их резервы достигли минимума. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит газета The New York Times.

«Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яру (...) Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», — отметил он.

По словам главы украинской разведки, руководство ВСУ пыталось перенаправить войска из других районов линии фронта, чтобы укрепить оборону на северо-востоке страны, однако им оказалось «трудно найти личный состав». В то же время, по его оценке, украинская армия сможет укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней.