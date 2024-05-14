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Российские силы подошли к окраинам поселка Липцы

Вооруженные силы России (ВС РФ) скоро будут брать под контроль поселок Липцы в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

Российские силы подошли к окраинам поселка Липцы
© РИА Новости

По его словам, группировка ВС РФ «Север», работающая на северном направлении Харьковской области, смогла объединить направления. Российские военные ведут наступление в районе поселка Терны, добавил он.

«Сейчас уже имеются основания считать, что поселок Липцы тоже в скором времени начнет освобождаться», — сказал глава ВГА региона.
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