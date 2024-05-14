Российские силы подошли к окраинам поселка Липцы

Вооруженные силы России (ВС РФ) скоро будут брать под контроль поселок Липцы в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, группировка ВС РФ «Север», работающая на северном направлении Харьковской области, смогла объединить направления. Российские военные ведут наступление в районе поселка Терны, добавил он.