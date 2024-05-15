США могут поставить Украине одну батарею Patriot

Администрация президента США Джо Байдена собирается поставить на Украину одну батарею Patriot. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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"Администрация Байдена работает над отправкой дополнительной батареи ПВО Patriot на Украину", - следует из сообщения. По данным агентства, союзники США в Европе также прорабатывают возможности отправит на Украину дополнительных систем противовоздушной обороны. До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в связи с тем, что у страны их пока нет в полном комплекте. Он подчеркнул, что семь лет назад Польша заказала системы противовоздушной обороны у США, а получать начинает только сейчас.

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Также госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в рамках дополнительного пакета по оказанию военной помощи США поставят на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. В пакет помощи, кроме того, войдут снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4,а также БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.