Шольц анонсировал передачу Украине системы ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot. Его слова приводит издание Stern.

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По его словам, это было нелегким решением, потому что у ФРГ таких систем не так много.

Помимо систем Patriot, Украина получает боевые танки, системы залпового огня и другую тяжелую технику. Ряд стран уде анонсировали новые поставки по призыву Берлина, уточнил Шольц.

Политик добавил, что желающий поставлять оружие Украине пока не так много. По его словам, это удручает, поскольку украинским войскам срочно требуется больше систем ПВО.

На прошлой неделе Евросоюз согласовал проект документа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он предусматривает политическую, военную и экономическую помощь Киеву, но исключает участие солдат ЕС в конфликте. При этом речь в документе идет об обязательствах, которые «не являются юридически обязательными, как двусторонние соглашения о гарантиях безопасности», которые с Украиной ранее подписали отдельные страны — члены союза.